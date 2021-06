L’Inter spera di poter tappare l’emorragia economica con la sola cessione di un top player, indicato in Hakimi, destinato al Paris Saint-Germain a fronte della giusta offerta (sopra i 70 milioni di euro). Il mercato, però, chiama anche Lautaro Martinez: come riporta Tuttosport, l’Atletico Madrid è sbarcato a Milano per trattare il numero diez nerazzurro. Nel caso in cui l’Inter dovesse cedere alle avance dei Colchoneros, due i sostituti papabili. Il primo è Luis Muriel dell’Atalanta, il secondo Donyell Malen del Psv Eindhoven, accostato anche alla Juventus.