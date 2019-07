| Partita storica quella andata in scena al Met Life Stadium in New Jersey! L'@Atleti si impone sui rivali del @realmadrid per 7 reti a 3! In particolare si è distinto #DiegoCosta con 4 reti all'attivo!

Perché un derby non è un'amichevole, nemmeno d'estate, come hanno dimostrato, ancora una volta, Real Madrid e Atletico. I colchoneros, nella sfida di International Champions Cup, hanno umiliato i rivali di sempre e per tutti sarà impossibile scordare i sette gol subiti nei 90 minuti regolamentari. Avanti di cinque reti all'intervallo, l'Atletico non si ferma e continua ad attaccare, fino a quando tra Carvajal e Diego Costa scatta la scintilla che accende una rissa: entrambi espulsi e tutti i giocatori in campo coinvolti. La gara prosegue e il passivo si fa più duro: 7 gol incassati, a poco servono i 3 fatti.