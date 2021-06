Fino a qualche giorno fa l'Atletico Madrid era in pole per Rodrigo De Paul: il centrocampista dell'Udinese è nel mirino di Juventus, Milan e Inter, ma i Colchoneros erano l'unico club pronto a fare un tentativo concreto per l'argentino, molto amico di Paulo Dybala. Secondo la stampa spagnola però l'Atletico avrebbe fatto un passo indietro di fronte alla richiesta di 40 milioni dell'Udinese, che come riporta As viene considerata troppo alta. Cambia tutto per il futuro di De Paul, per la Juve è una pista che si riapre e il futuro del giocatore può essere ancora in Serie A.