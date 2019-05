Elseid Hysaj ha di fatto annunciato il proprio addio al Napoli con le parole trapelate questa mattina. Il terzino destro vuole "provare a vincere" altrove e, oltre alla Juventus, è anche l'Atletico Madrid a tenerlo d'occhio con attenzione in ottica futura. Secondo quanto riportato da Sport in Spagna, i colchoneros si sarebbero fatti avanti per l'albanese, ma il club azzurro chiede almeno 40 milioni di euro per il suo cartellino. Atletico avvisato e, al pari suo, anche la Juventus.