Paulo Dybala è tornato a mostrare il suo estro nel finale di stagione, ma il futuro è un rebus. Il contratto in scadenza nel 2022 non è ancora stato rinnovato e, in caso di naufragio della trattiva, il club potrebbe metterlo sul mercato per registrare una ghiotta plusvalenza. Stando a quanto raccontano dalla spagna, l’Atletico Madrid ha messo nel mirino la Joya su espressa richiesta di Simeone. Due le alternative per impostare la trattiva: inserire Morata come moneta di scambio (lo spagnolo è in prestito alla Juve), oppure Angel Correa, protagonista dell’Atletico campione della Liga.