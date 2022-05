Continuano i lavori di ristrutturazione in casa Juve che, vuole tornare ad essere protagonista nel minor tempo possibile. Lo si è capito anche da come si stanno muovendo i dirigenti della Continassa sul mercato, pronti a chiudere le operazioni Pogba e Di Maria nel giro della prossima settimana. Nelle ultime ore però è spuntato anche un altro nome, non nuovo nell'ambiente bianconero. Si tratta dell'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel, messo sotto osservazione dagli uomini juventini per via dell'ingarbugliata situazione che vede coinvolto Alvaro Morata.



NIENTE SCONTI - Con ongi probabilità infatti, lo spagnolo non sarà più un giocatore della Juve e di conseguenza farà ritorno in Spagna, almeno per un periodo provvisorio. L'Atletico Madrid ha infatti fatto intendere di non voler fare sconti per l'ex Real e se i bianconeri vorranno esercitarne il riscatto dovranno versare i 35 milioni pattuiti inizialmente. Qui entra in gioco l'Arsenal che, nel giro delle ultime 48 ore ha avviato i contatti fino ad offrire una cifra vicina ai 28 milioni e che fanno gola ai Colchoneros, i quali stanno prendendo in seria considerazione questa ipotesi.