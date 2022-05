In casa Juve il mercato entra sempre più nel vivo, con il ritorno di Paul Pogba ormai imminente e con l'approdo di Angel Di Maria praticamente ad un passo. Restano però altre situazioni da definire, tra cui anche quella legata al futuro di Alvaro Morata che, al momento non sembra essere certo della sua permanenza a Torino. La volontà del giocatore è nota da tempo e non ha mai messo in discussione la volontà di restare all'ombra della Mole, ma le pretese dell'Atletico non soddisfano le richieste di Madama che, non vuole sborsare 35 milioni per il riscatto dello spagnolo e che starebbe spingendo così per ottenere uno sconto finale.



L'ULTIMATUM - Questo però sta facendo perdere la calma alla dirigenza dei Colchoneros che, non le mandano a dire e lanciano una frecciata ai bianconeri. A farlo è stato il patron Enrique Cerezo, il quale ha parlato al termine di un evento per la consegna di un premio ricevuto, esponendosi così: 'Su Morata devo dire la verità, non si sà ancora nulla. La Juve ci dica cosa vuole fare e quali siano le loro intenzioni'. Dichiarazioni che sanno di ultimatum e alle quali Madama dovrà apportare risposta.