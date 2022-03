La Juve sta preparando al meglio la sfida contro il Villarreal, così come i dirigenti bianconeri continuano a lavorare sodo per migliorare ulteriormente l'organico nella prossima stagione. Si guarda soprattutto in difesa, dove i nomi che da tempo circolano sono quelli di Rudiger, Bremer e del viola Milenkovic. Con quest'ultimo, la Vecchia Signora potrebbe ripetere l'ennesima operazione di mercato targata 'Firenze', ma da qui ad essere certi che questo possa avvenire ce ne vuole. Soprattutto in queste ore, dove da qualche ora è ritornato forte l'Atletico Madrid, lasciando intendere che ci sarà una vera e propia battaglia di mercato nella sessione estiva.