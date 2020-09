Luis Suarez non è mai stato tra gli obiettivi reali dell'Atletico Madrid. Lo riporta ESPN, che spiega come l'attaccante uruguayano, in rotta con il Barcellona e sicuro partente, non sia stato cercato dal club di Madrid. Il calciatore, sottolineano, sarebbe stato offerto ai colchoneros, che però hanno declinato l'offerta per ragioni economiche. Un'indiscrezione che apre la strada alla Juve, la squadra più forte sul Pistolero.