La Juventus pensa già al dopo Cristiano Ronaldo, e tra i profili che piacciono ai dirigenti bianconeri c'è quello di Edinson Cavani, in rottura col Psg dove non sta trovando molto spazio. I bianconeri monitorano la situazione, ma in pole position per l'ex Napoli c'è l'Atletico Madrid, che vuole fare all in già a gennaio per portare l'uruguaiano in Spagna. Secondo fichajes.com, infatti, i Colchoneros avrebbero scartato nomi importanti, come Olivier Giroud del Chelsea, Krzysztof Piatek del Milan e Arkadiusz Milik del Napoli.