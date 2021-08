L'attaccante della Fiorentinaprotagonista ieri sera con una doppietta nella partita di Coppa Italia contro il Cosenza, continua a essere al centro del mercato. Il presidente viola Commisso non vorrebbe cederlo in questa sessione di mercato, ma nelle ultime ore l'Atletico Madrid ha alzato la sua offerta per l'attaccante serbo. I colchoneros hanno infatti offerto ben, superando le rivali. Il Tottenham di Fabio Paratici, però, potrebbe presto rilanciare in caso di cessione di Harry Kane.a queste cifre, non potrebbero competere.