Secondo quanto riporta A Bola, l'Atletico Madrid ha offerto 70 milioni di euro (60 di parte fissa più 10 di bonus) per il centrocampista dello Sporting Lisbona Bruno Fernandes autore di una stagione sensazionale con 32 gol e 18 assist in 53 presenze stagionali. Anche la Juve è stata accostata al calciatore portoghese, ex Sampdoria e Udinese, che ha una clausola da ben 100 milioni di euro. Cifre altissime per un centrocampista il cui talento è finalmente esploso.