Cristian Romero sta diventando uno dei leader della difesa dell'Atalanta. Il difensore argentino, di proprietà della Juventus che però l'ha sempre girato in prestito (prima al Genoa e ora appunto alla Dea), si sta facendo apprezzare per la sua aggressività, essenziale nel gioco di Gasperini, e per la presenza nel gioco aereo in zona gol, come dimostrano le reti decisive per battere Ajax in Champions League e Milan in campionato. E inevitabilmente, come svela Calciomercato.com, la società bergamasca sta già pensando di riscattarlo: secondo gli accordi tra i due club, per acquistare definitivamente Romero all'Atalanta basta versare alla Juve 16 milioni di euro (che diventano 18 in caso di qualificazione atalantina alla prossima Champions) entro giugno 2022.