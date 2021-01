Uno dei migliori giocatori di questa prima parte di stagione dell'Atalanta è il Cuti Romero, arrivato in estate in prestito biennale con diritto di riscatto dalla Juventus. I nerazzurri stanno pensando di versare subito i 16 milioni previsti per prendere l'argentino a titolo definitivo. Non solo, se l'Atalanta dovesse qualificarsi alla prossima Champions, dovrà aggiungere altri due milioni alla cifra stabilita, riscattando Romero per un totolare di 18 milioni di euro.