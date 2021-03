8









Cristian Romero è una delle sorprese di questa stagione dell'Atalanta, diventata sempre di più una conferma tra le big del campionato. Il difensore argentino è di proprietà della Juventus, che in estate l'ha girato ai nerazzurri in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro alla fine di questa stagione e di 18 la prossima. A questa cifra vanno aggiunti altri 2 milioni di bonus in caso di qualificazione in Champions League della squadra di Gasperini. L'Atalanta sta pensando di riscattare il giocatore e potrebbe farlo già quest'estate.