Tenerli in Primavera per farli crescere in casa o mandarli a giocare per metterli alla prova in un'altra piazza? E' il grande dilemma dell'Atalanta che sta valutando come gestire i baby bomber Amad Traoré (classe 2002) e Roberto Piccoli (classe 2001). Su entrambi ha messo gli occhi la Juventus, che segue con attenzione gli sviluppi sul loro futuro.