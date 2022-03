Tra pochi minuti l'Atalanta di Giampiero Gsperini scenderà in campo contro il Genoa di Blessin. I bergamaschi sono chiamati a fare bottino pieno davanti al proprio pubblico per cercare di restare nella scia della Juve che nel frattempo, si è riportata a + 6 vincendo ieri a Marassi. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.



Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djmsiti, Palomino, Scalvini; Zappacosta, Pessina, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Muriel. All. Gasperini.



Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Badelj, Galdames; Melegoni, Amiri, Portanova; Yeboah. All. Blessin