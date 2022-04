Nel primo pomeriggio di oggi, l'Atalanta di Giampiero Gasperini ha fatto visita al Venezia di Paolo Zanetti, contro il quale ha conquistato 3 punti preziosissimi per continuare a credere in un posto in Europa League. La gara è stata messa subito in discesa grazie alla rete di Mario Pasalic realizzata dopo circa 20 minuti di gioco. Partita che verrà poi messa in cassaforte nella ripresa grazie alle reti di Zapata e Muriel, con il primo che ritorna al gol dopo mesi di stop. Inutile la rete di Crnigoj a 10 dalla fine che, serve solo a rendere il passivo meno amaro.