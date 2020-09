L'Atalanta è sempre in pressing sulla Juventus per Cristian Romero, difensore della Juve rientrato dal prestito al Genoa. Secondo quanto riporta Il Corriere di Bergamo, La Dea offre ai bianconeri un prestito biennale con diritto di riscatto a 15 milioni di euro oppure includendo un giovane calciatore del vivaio come ad esempio l'attaccante classe 2001 Roberto Piccoli. Pirlo preferisce l'argentino a Rugani che però è più difficile da muovere in virtù dell'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione.