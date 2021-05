L'Atalanta sogna il grande colpo da novanta per il prossimo mercato ed è pronta a sfidare la Juventus per Rodrigo De Paul. Se mercoledì i nerazzurri affronteranno la squadra di Andrea Pirlo in campo nella finale di Coppa Italia quella sul mercato sarà una partita aperta a ogni ipotesi, con anche Inter, Milan, Napoli e Atletico Madrid interessate al numero 10 dell'Udinese che dopo tante voci quest'anno potrebbe davvero lasciare il Friuli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.