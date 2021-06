Guai a considerarla ancora una sorpresa. Dopo tre qualificazione consecutive in Champions League l'Atalanta è una - bella - realtà del calcio italiano. Negli anni Gasperini ha costruito una macchina perfetta capace di stare sempre tra le prime squadre della Serie A. Ora è pronta a sognare in grande anche sul mercato, e per farlo ha puntato i riflettori sulla rosa della Juventus.



In difesa in particolare, dove dopo l'affare-Romero, che a Torino è stato solo di passaggio e presto i nerazzurri riscatteranno per 16 milioni di euro con una stagione d'anticipo, l'Atalanta ci riprova: la suggestione dei dirigenti si chiama Merih Demiral. Più sogno che obiettivo concreto. Come racconta Calciomercato.com infatti l'operazione è complicata per una questione di costi del cartellino, per il quale la Juve vuole almeno 35 milioni di euro. L'ingaggio si aggira intorno ai 2 milioni e non sarebbe un problema. L'Atalanta si è già mossa per prendere informazioni e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi sviluppi.



AMBIZIONI - Operazione non facile però, perché anche le ambizioni del giocatore potrebbero non corrispondere a quelle del club nerazzurro. L'Atalanta ci pensa davvero e studia la formula giusta per provare a convincere la Juventus a far partire Demiral, e il turco a sposare il progetto.