L'ex difensore Alessandro Billy Costacurta, oggi opinionista a Sky Calcio, ha predetto un'Atalanta dal futuro tra le Big, alla pari della Juventus: "La squadra che finora mi ha più sorpreso? L'Atalanta, ma non da quest'anno: sono tre stagioni che fanno cose meravigliose", ha rivelato a TuttoSport. Salvo poi aggiungere: "L'Atalanta è già certamente da Scudetto. E l'esperienza che hanno fatto in Champions sarà molto utile nel far crescere la fiducia e la consapevolezza del gruppo. Per questo sono convinto che l'anno prossimo l'Atalanta, insieme alla Juve, sarà la favorita per vincere il campionato proprio per il percorso fatto quest'anno in Europa".