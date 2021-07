Lo raccontiamo da settimane, l'Atalanta è sempre più intenzionata a riscattaredalla Juventus. Il difensore argentino si è trasferito in nerazzurro l'estate scorsa in prestito biennale con diritto di riscatto a 16 milioni, che intendono esercitare già alla fine della prima stagione. Per il giocatore si era fatto avanti il Manchester United che aveva pensato di investire quasi 40 milioni su Romero, ma al momento la pista si è raffreddata. Per questo, anche le tempistiche del riscatto da parte dell'Atalanta si sono rallentate, ma i nerazzurri non hanno cambiato idea e hanno intenzione di riscattarlo già in estate.