La stagione sta per chiudere i battenti e ora inizia il tempo dei bilanci per le squadre del nostro campionato. Chi dovrà fare molte considerazioni è sicuramente l'Atalanta, lontana anni luce da quella che aveva incantato il nostro paese e l'Europa negli anni precedenti. Resta dunque in bilico la posizione di Giampiero Gasperini che, potrebbe ultimare qui la sua avventura alla Dea dopo una lunga storia d'amore. I nerazzurri avrebbero già iniziato a guardarsi attorno e, stando a quanto riportato dal quotidiano L'Arena avrebbero messo nel mirino anche l'ex difensore della Juve, Igor Tudoor.