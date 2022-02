Aumentano i rumors relativi alla possibile cessione delle quote di maggioranza dell'Atalanta in mani americane: secondo Sky, si parla addirittura di un closing imminente, con i Percassi pronti a cedere in giornata il 70/80% del club per una cifra vicina ai 350 milioni di euro. L'acquirente sarebbe la KKR, fondo statunitense quotato alla borsa di New York, che avrebbe già concluso la due diligence necessaria per arrivare al passaggio di quote.

In caso di cessione, la famiglia Percassi resterebbe operativa per garantire la continuità del progetto, anche se al momento non sono arrivate conferme da parte della società a proposito della trattativa, secondo quanto appreso da Calciomercato.com.