Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A, a San Siro Milan e Atalanta chiudono sull'1-1 una gara giocata su buoni ritmi. Ai fini del risultato, succede tutto nel primo tempo: vantaggio rossonero al 14' con una gran punizione di Calhanoglu da posizione defilatissima, poi la Dea va vicinissima al pari al 25' Donnarumma para un rigore a Malinovskyi e infine trova la rete al 34' con Duvan Zapata, abile a trasformare in oro un rimpallo in area dopo un tiro di Freuler. Nella ripresa la squadra di Gasperini ha spinto parecchio, ma i padroni di casa hanno tenuto botta e anzi hanno sfiorato la vittoria colpendo un palo con Bonaventura da fuori area. Nel finale Ibrahimovic protesta per una trattenuta in area di Djimsiti: viene pure espulso dalla panchina il medico del Milan, ma Ibra pare lasciarsi cadere un po' troppo facilmente. COMBINAZIONI SCUDETTO - Una cosa è certa: la Juventus non vincerà lo scudetto "in albergo". L'Atalanta, con la partita in più di stasera, si trova infatti a -5 dai bianconeri. Se l'Inter non dovesse battere il Genoa domani, in ogni caso, domenica sera agli uomini di Sarri basterebbe pareggiare con la Sampdoria domenica per essere campioni d'Italia. Se invece l'Inter espugnerà Marassi, ci sarà da battere la Samp per lo scudetto aritmetico.