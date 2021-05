Da una parte la felicità bianconera, dall'altra la delusione nerazzurra: due facce della stessa medaglia 24h dopo la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Le due squadre hanno già voltato pagina, Pirlo ha in testa la gara col Bologna e Zapata e compagni affronteranno il Milan nell'ultima giornata: incrocio Champions, prima del quale il club nerazzurro ha fatto un tweet, per mandare un messaggio al Milan ma anche alla Juve, che deve sperare in un ko dei rossoneri: "Rabbia e delusione, ma anche orgoglio e consapevolezza del percorso fatto finora. Ripartiamo da qui, ancora più affamati".