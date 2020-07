Ecco cosa si legge su La Stampa a proposito della partita di ieri sera all'Allianz Stadium: "Lezione di calcio in stile Barça. Non poteva durare a quei ritmi. Difatti non è durata, ma la domanda è: che squadra è diventata l’Atalanta? E ancora: quante altre squadre al mondo, dicesi mondo, si possono permettere di andare sul campo della Juventus, mettere a fuoco la situazione per quei pochi minuti che servono e poi metterla ai paletti per un tempo intero? Perché così è andata.".