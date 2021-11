Va all'il primo anticipo della 13a giornata di Serie A: la squadra di Gasperini, raggiungendo momentaneamente l'Inter al terzo posto a 25 punti e portandosi a +7 sulla Juventus. Ora, a maggior ragione, i bianconeri non possono più sbagliare. Il 5-2 è un risultato netto, ma lo Spezia ha avuto qualche occasione: la squadra di Thiago Motta era riuscita a passare in vantaggio all'11' con Nzola, ma si è fatta raggiungere da Pasalic dopo appena sette minuti. La partita è girata al 38' del primo tempo: l'arbitro concede un calcio di rigore per fallo di mano all'Atalanta, Zapata si presenta sul dischetto e calcia addosso a Provedel. Il direttore di gara, però, fa ripetere per irregolarità e il colombiano stavolta trasforma. Il gol è una mazzata per lo Spezia, che nel secondo tempo subisce un tracollo: Zapata e Pasalic firmano le rispettive doppiette, Malinovskyi firma la quinta rete della Dea. Nel recupero, ancora Nzola per lo Spezia.