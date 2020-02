Quasi nessuno come l'Atalanta nella storia della Serie A. Quasi, perché la Juve lo è stata, ma nel 1959/60. Con le due reti di oggi a Firenze la squadra di Gasperini - che a tratti gioca un calcio meraviglioso - ha raggiunto quota 61 reti in campionato. In Europa è dietro solo al Manchester City. Prima dell'Atalanta in questo campionato - scrive Opta -, l’ultima squadra a segnare almeno 61 gol dopo 23 partite di Serie A era stata la Juventus nel 1959/60 (61). Per larghi versi incontenibile, sicuramente bella e insidiosa, l'Atalanta è al quarto posto in Serie A e segna tantissimo.