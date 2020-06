Cristiano Ronaldo has gone 111 days without scoring a goal, the second-longest scoring drought (in days) of his career pic.twitter.com/eiQdFQv8vy — ESPN FC (@ESPNFC) June 12, 2020

"Cristiano Ronaldo è stato 111 giorni senza segnare un gol, il secondo periodo più lungo di tutta la sua carriera". Il tweet di ESPN FC è diventato virale in poche ore, ma per il motivo sbagliato. Com'è possibile, infatti,per colpa del coronavirus? Prima dello stop, anzi, Cristiano aveva segnato gol a raffica, in tutte le competizioni. Non sono mancati, intatti, i commenti ironici degli utenti di Twitter che in tutte le lingue hanno sottolineato come la statistica sia assolutamente inattendibile. Ok il rigore sbagliato col Milan, ma nessuno ha giocato per tre mesi, come poteva segnare CR7?