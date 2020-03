L’Assocalciatori è stata molto vicina ad indire uno sciopero, salvo poi fare marcia indietro. In una bozza circolata in mattinata, l’AIC affermava: "nell’intento di tutelare il diritto fondamentale alla salute dei propri associati, anche al fine di garantire la loro incolumità potenzialmente lesa da un pericolo alla propria salute grave ed immediato proclama lo stato di agitazione e indice lo sciopero per le giornate del 08/03/2020 de del 09/03/2020, riservandosi la proclamazione di ogni ulteriore azione collettiva". Tale documento si è poi rivelato essere una bozza circolata tra l’Assocalciatori e i suoi rappresentati nelle varie squadre. Non tutte erano disposte alla sospensione del campionato, constatazione che ha portato a non proclamare lo sciopero. Martedì la Figc ha indetto un consiglio federale straordinario. A quel punto ci sarà più chiarezza, per il momento nessuno sciopero dei calciatori.