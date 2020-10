1









Per ben cinque volte Alvaro Morata ha dovuto ricacciare in gola il grido di esultanza per il gol. Cinque volte, nelle ultime tre partite, il Var è intervenuto per contare i millimetri di fuorigioco dell'attaccante spagnolo. Il dibattito, soprattutto dopo la tripletta annullata contro il Barcellona, è più aperto che mai. Ad intervenire è stato anche il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, durante l'evento Sportlab. Queste le sue parole: "Il Var a chiamata? Per me la cosa più utile è che venga utilizzato per le situazioni più controverse, limitare il suo utilizzo sui falli di mano o i fuorigioco di 1-2 centimetri".