Il rientro dei sudamericani non è stato esattamente semplice. Tutt'altro: Paulo Dybala è rientrato l'altro ieri a Torino, così si è già allenato, regolarmente, con il gruppo di Allegri puntando a una maglia dal primo minuto con il Verona. Cuadrado? Dopo gli impegni, tanti, con la Colombia, ieri sera è tornato a Torino e oggi si allenerà, candidandosi a un posto da titolare. Chi resta fuori? Weston McKennie: sarà in Italia solo oggi dopo il gelo del Minnesota.



PROVE DI TRIDENTE? - Ecco, è un'ipotesi suggestiva quella che arriva dalle pagine de La Gazzetta dello Sport. La Juve potrebbe proporre per la prima volta un tridente pesantissimo: nel 4-2-3-1 che ha in mente Massimiliano Allegri, la possibilità di vedere Dybala con Morata dal primo minuto diventa ora molto alta. Con loro, come terminale offensivo, l'ultimo arrivato Dusan Vlahovic.