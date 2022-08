Filipsì, ma non solo. La Juve tenta il sorpasso sul West Ham per l'esterno serbo, ma non si ferma qui. Va infatti a caccia anche di una punta vera, necessità per Max. E se la strada per Alvaro Morata si è andata complicando, anche quella per Timo Werner non è così semplice, semmai annoverata tra le alternative alla Anthony Martial e Luis Muriel. Però è sul fronteche arrivano segnali importanti, tali da rendere l'olandese forse quell'occasione da cogliere al volo, la stessa che invece la scorsa estate la Juve non ha voluto (o potuto) trasformare in colpo. Solo un anno dopo la firma con il Barcellona, infatti, a un anno dalla scadenza del contratto,- Sì, senza costi di cartellino, perché il Barcellona, in assenza di offerte reali, ha bisogno di fare spazio almeno nel monte ingaggi per completare le maxi-operazioni messe a segno.