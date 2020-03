L’assessore al bilancio e finanze per la regione Piemonte, Andrea Tronzano ha analizzato la scelta della Juve di tagliare gli stipendi a giocatori e allenatore per i prossimi quattro mesi: "Secondo me è stata una decisione maturata all'interno della società con i calciatori - ha detto a politicanews.it - Tutto ciò che è condiviso è sempre benefico ed auspicabile. Non entro nei giudizi, però è un segnale che la Juventus è ancora una volta a fare una operazione di questo genere. Il club è forte, i giocatori sono intelligenti e il meccanismo funziona. I successi della Juve non sono casuali. Se vedremo questo gesto anche in ambito politico? Non so se questa decisione verrà presa anche in politica. Abbiamo già ridotto tantissimo in passato, non è una cosa alla quale sto pensando né è all'ordine del giorno. Sto cercando di lavorare al massimo come tutti i politici che hanno funzioni di Governo per risolvere le questioni. Le riduzioni sono già state fatte in passato in maniera imponente".