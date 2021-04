2









Cross di Rovella, testa di Scamacca: gol. Asse Genoa. O Juve? Nel 3-1 dei bianconeri ieri all'Allianz Stadium contro la squadra di Ballardini, il gol ospite è stato segnato da uno obiettivo di Fabio Paratici, su assist di un giocatore che è stato già bloccato dalla Juventus per il futuro.



SCAMACCA - Il primo, il bomber, è Gianluca Scamacca: attaccante classe '99 di proprietà del Sassuolo che la Juve conosce molto bene per averlo cercato nel corso di tutto il mercato invernale senza trovare l'accordo con i neroverdi. Ieri la dirigenza l'ha studiato da vicino per il futuro, lui si è messo in vetrina con tanto di gol. Per capire il valore di Scamacca dobbiamo fare un passo indietro di qualche mese, quando Paratici ha bussato alla porta del Sassuolo dopo averlo individuato come quarta punta da mettere a disposizione di Pirlo: "Se lo volete servono 25 milioni" ha risposto l'ad neroverde Carnevali. Tutti cash, senza contropartite. E a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto. Ma manca l'accordo tra club, perché la Juve era disposta a mettere 25 milioni sul piatto ma modificando l'obbligo di riscatto in diritto. Niente da fare. Mai dire mai però, perché Scamacca è ancora nel mirino dei bianconeri che in estate potrebbero tornare alla carica.



ROVELLA - Tutto fatto invece per l'altro protagonista del gol del Genoa, Nicolò Rovella: calcio d'angolo di destro, a rientrare, che finisce preciso sulla testa del compagno. Un messaggio alla Juve, che a gennaio ha già bloccato il centrocampista classe 2001 vincendo la concorrenza dell'Inter grazie a un investimento di 18 milioni più 2 di bonus e i cartellini di Manolo Portanova ed Elia Petrelli. La scelta del club bianconero però è stata quella di lasciare il ragazzo in rossoblù fino a giugno 2022 per farlo crescere e trovare più continuità. Le qualità non mancano e Rovella l'ha dimostrato anche oggi, alla prima da titolare con Ballardini in panchina. L'asse Rovella-Scamacca ha colpito la Juve, un gol rossoblù con sfondo bianconero.