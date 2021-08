L'asse Milan-Real Madrid potrebbe beffare la Juventus su un obiettivo di mercato. Le Merengues infatti hanno messo in vendita, uno dei primi nomi fatti da Pirlo un anno fa e che è rimasto in orbita bianconera. Una possibile operazione low cost da fine mercato, sulla quale però si stanno muovendo anche i rossoneri. Secondo Tuttosport infatti il Milan avrebbe già avviato i contatti per una doppia operazione che potrebbe portare in Italia sia Isco che Odriozola.