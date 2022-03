"Quella dei Pozzo è una bottega storicamente cara, ma anche di qualità e soprattutto frequentata sempre volentieri dalla Juventus (da Pepe a Asamoah , passando per Isla , Pereyra ...), che può vantare ottimi rapporti con il club friulano". Lo riporta Tuttosport, aggiungendo un passaggio: "Un dettaglio importante, però non sempre decisivo. Basti pensare a Rodrigo De Paul, a lungo corteggiato negli anni scorsi dal club di Andrea Agnelli - l’argentino è tuttora nel mirino bianconero -, ma poi trasferitosi da Udine all’Atletico Madrid. Anche nel caso di Molina, è il tecnico dei colchoneros Diego Simeone il maggior pericolo della Juventus". Il Cholo ha un debole per lui e la sfida è aperta...