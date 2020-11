La Juventus ha messo Ryan Gravenberch nel mirino. Centrocampista classe 2002 dell'Ajax, rinetra in pieno nella nuova filosofia del club che cerca giovani di talento. In mezzo al campo Paratici cerca un giocatore utile per il presente ma che possa diventare importante nel futuro: l'olandese ha altri tre anni di contratto con l'Ajax ed è gestito da Mino Raiola col quale la Juve ha un ottimo rapporto. Non solo, secondo Tuttosport il giocatore si potrebbe portare a Torino a un costo abbordabile per le casse bianconere.