Joao Felix si è trasferito in estate dal Benfica all'Atletico Madrid, per la cifra record di 126 milioni di euro. La Juventus, di fronte a una simile richiesta da parte del club portoghese, si è tirata indietro e in questo avvio di stagione il classe '99 ha dimostrato di non valere ancora un simile investimento. Nonostante tutto, però, Felix resta un talento unico nel suo genere e oggi è stato premiato a "Giocatore dell'anno" da parte del quotidiano portoghese A Bola.