L'ASL Napoli 1 ha concluso l'indagine epidemiologica e si è espressa: "​Confermata la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra, e che per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento. Il gruppo squadra, alla luce dell'acclarato focolaio di positività che tra l'altro presenta un continuo trend di casi positivi, dovrà attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio". In sostanza, l'ASL ha posto in isolamento i tesserati risultati positivi ma non ha bloccato la trasferta di Torino. L'ultima decisione sulla partenza resta però del Napoli. Il volo da Capodichino dovrebbe partire verso le 16:45 e la squadra dovrebbe riunirsi allo stadio Maradona.