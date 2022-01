Un'altra partita della 20a giornata di Serie A rischia concretamente di saltare: si tratta di Atalanta-Torino. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'ASL del capoluogo piemontese ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino per cinque giorni da oggi, dopo il tampone positivo di un calciatore questa mattina. Si tratta di una decisione esecutiva di cui il club ha dovuto subito prendere atto: la partenza per Bergamo, dove il match del Gewiss Stadium è in programma, è stata dunque annullata.