Paulo Dybala non si è ancora visto. Il vero talento argentino in questo 2020/21 non è ancora emerso, non si è mostrato e la Juve lo aspetta con ansia. Tra infortuni, problemi di salute e il recupero della condizione fisica non ancora completo, la Joya soffre ancora e nel smaltire gli ultimi antibiotici appare sempre indebolito e poco brillante. La sua missione è, ovviamente, riprendersi il prima possibile, per tornare ad essere al centro della Juve. Paulo in questo momento, spiega il Corriere dello Sport, si sente ancora al 50% della forma, ma non molla: è consapevole della situazione, sa lui stesso di non aver risposto adeguatamente con il Ferencvaros ma non alza bandiera bianca e sta lavorando sodo per recuperare il tempo forzatamente perso e riacquistare la migliore condizione.



PROGRAMMA EXTRA - Sa che è soltanto questione di tempo, perciò Paulo non sta lasciando nulla al caso: oltre all’allenamento, sta curando in modo particolare anche l’alimentazione. Sta seguendo, - si legge - una dieta mirata preparata da un nutrizionista, con cui ha eliminato qualsiasi imperfezione nel percorso alimentare, e ha anche un cuoco personale. Questo oltre alla preparazione fisica, con il lavoro quotidiano alla Continassa che lui integra a casa con sessioni di allenamento speciali. Palestra in casa e anche uno staff di preparatori atletici personali. Vuole fare il definitivo salto di qualità, curare ogni aspetto ed essere di nuovo al centro della Juve. Ora deve solo sbloccarsi.