Dalla Francia raccontano di un possibile scambio tra Juventus e Arsenal. I due club stanno provando a mettere in piedi una trattativa per portare a Torino Alexandre Lacazette in cambio di Adrien Rabiot. Nelle ultime partite il centrocampista ha migliorato il suo rendimento rispetto alla fase pre lockdown, ma il suo futuro è ancora in bilico: a pesare sul bilancio sono i sette milioni d'ingaggio che spesso hanno scatenato anche critiche da parte dei tifosi per le prestazioni del giocatore. Così, la Juve sta pensando di usarlo come contropartita per arrivare a Lacazette.