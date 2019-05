Obiettivo portiere per l'Arsenal, che deve far fronte al ritiro di Peter Cech. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, i Gunners hanno messo gli occhi sull'ex Fiorentina e Juventus Neto, ora in forza al Valencia, avversario dei londinesi nelle scorse seminfinali di Europa League. Neto aveva già sfiorato l'Arsenal nell'ultimo anno in bianconero: la dirigenza bianconera aveva infatti parlato con la società inglese mentre erano in corso le trattative per portare Szczesny alla Juventus. Non se ne fece nulla, ma stavolta può cambiare tutto. Specialmente la volontà dell'estremo difensore brasiliano, pronto a riprendersi un posto fisso nella Seleçao, alle spalle di Alisson.