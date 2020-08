1









Paratici è già al lavoro per rinforzare la Juve in vista della prossima stagione: i bianconeri vogliono il decimo scudetto consecutivo e un ruolo da protagonisti in Champions. Probabile rivoluzione a centrocampo, dove uno tra Ramsey e Rabiot andrà via per fare una plusvalenza e Khedira sta trattando la risoluzione del contratto. Per questo, l'uomo mercato della Juve ha messo gli occhi su Thomas Partey: secondo il Sun, l'Atletico Madrid non ha intenzione di cederlo per meno della clausola rescissoria, fissata a 50 milioni. Troppi per l'Arsenal, altro club interessato a Thomas.