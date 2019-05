La Juventus ha da tempo messi gli occhi su Kostas Manolas, leader della difesa della Roma, che ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro a contratto. Il greco è tra i primi obiettivi di Fabio Paratici per rinforzare il reparto, ma, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è forte la concorrenza dell'Arsenal per Manolas. I Gunners, infatti, lo hanno messo in cima alla lista degli obiettivi in vista della prossima stagione e potrebbero dare filo da torcere alla Juventus. Che, prima di dare l'assalto al centrale giallorosso, ha l'obiettivo Matthijs de Ligt da rincorrere.