Secondo quanto riportato da RMC Sport, anche l'Arsenal sta pensando a Layvin Kurzawa come rinforzo per la fascia sinistra di difesa. Il terzino del Psg, seguito anche dalla Juventus e dall'Inter, ingolosisce e non poco le pretendenti, visto che il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno. Classe '92, il francese è a Parigi dal 2015, quando è stato prelevato dal Monaco ed era considerato uno dei migliori prospetti per il ruolo. Vista la necessità di aggiungere tasselli in quella zona di campo, anche Paratici ha pensato al suo acquisto, ma ora dovrà vedersi anche dalla concorrenza dell'Arsenal.