Secondo il Daily Mirror, l'Arsenal vuole Massimiliano Allegri e preme per far diventare il sogno realtà. Ma non solo: il club londinese vorrebbe portare a Londra anche Isco. Centrocampista in rotta col Real Madrid, è considerato perfetto per i Gunners: da sempre un pallino della Juventus, proprio dai tempi di Allegri, piace anche a Milan ed Everton.